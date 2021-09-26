Sivasspor evinde ilk kez kazandı

Süper Lig’de DG Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 40 mağlup ederken evindeki ilk galibiyetini aldı ve galibiyet serisini de iki maça çıkardı.
Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor ile Fatih Karagümrük dün karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 40’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sezon sahasında ilk kez kazanan Sivasspor, puanını 9’a yükseltirken, galibiyet serisini de iki maça çıkarttı. Yiğidolar en son geçen sezonun son haftasında evinde Kasımpaşa’yı 21 yendiği maçta galibiyet almıştı.
Sivasspor’un bu sezon iç sahada oynadığı maçlar şöyle;
SivassporKonyaspor: 01
SivassporGöztepe: 22
SivassporGaziantep FK: 11
SivassporFatih Karagümrük: 40
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.