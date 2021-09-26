Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 6 yaralı

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Sivas'ta yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu, iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasAnkara karayolu Sıcakçermik mevkiinde meydana geldi. F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı Opel marka otomobil, Sivas'tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki 58 AU 883 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz telef oldu. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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