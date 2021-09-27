Lise öğrencilerinden kardeş ülkeye drone eğitimi Kardeş ülke Azerbaycan’dan Sivas’a gelen öğrenci ve öğretmenler İnsansız Hava Aracı-İHA tasarlamak ve uçurmak için eğitim alıyor

Kardeş ülke Azerbaycan’dan Sivas’a gelen öğrenci ve öğretmenler İnsansız Hava AracıİHA tasarlamak ve uçurmak için eğitim alıyor.

Sivas’ta Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnsansız Hava AracıİHA çalışmaları noktasında büyük başarılar gösteriyor. Okul içerisinde bulunan atölyede çalışmalarını sürdüren öğrenciler, öğretmenlerinin de destekleriyle yarışmalara katılarak dereceler elde ediyor. Bilişim Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi yeni bir projeye imza atarak çeşitli ülkelere İHA eğitimi vermeye başladı. Lisede ilk olarak kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen 4 kişilik ekip eğitimlere başladı. Ucar Rayon Qazıqumlaq Kend 1 Saylı Tam Orta Mektep Okul Müdürü Rahim Rahimov, Matematik Öğretmeni Günay Rahimov ve 11. Sınıf öğrencileri Jale Kerimli ve İbrahim Seyidli, eğitim programına katıldı. 1 hafta sürecek olan eğitimde Azerbaycan’dan gelen ekibe teknik bilgilerin yanı sıra İHA’ların nasıl yapıldığına ve nasıl kullanıldığına dair eğitimler verilecek.



“Hedefimiz İnsansız Hava Araçlarında lokomotif olmak’’

Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Sönmez, ”Biz bu işe 2017 yılında başladık. Konya’da Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu MEB Robotik yarışmasına katılmıştık. Orada 7’nci olduk ve biz bu işi yaparız diye heveslendik ve ‘neden olmasın’ dedik. Daha sonra okul müdürümüzün girişimleriyle mütevazi bir atölye yaptık ve o atölyede yaptığımız İnsansız Hava Aracıyla Türkiye 1’nciliği elde ettik. Daha sonra Bakanlığımızın yardımlarıyla şuan görmüş olduğunuz atölyemizi kurduk. ‘Bu atölyede öğrendiğimiz bilgilerimizi neden Uluslar arası düzeyde paylaşmayalım’ dedik. İlk etapta can kardeşlerimiz Azerbaycanlılar aklıma geldi. Dedik ki onlarla paylaşalım zaten istişare içerisindeydik. Görüşmeler neticesinde onlarında İHA eğitimine ihtiyaçları olduğunu gördük ve onları buraya davet ettik. 1 hafta içerisinde onlara İnsansız Hava Araçları nasıl yapılır ve nasıl uçurulur? Pilotaj eğitimi nasıl verilir? Bunları vereceğiz. Öğrencilerimiz inşallah burada öğrendikleri bilgilerle ülkelerine döndükleri zaman orada bu işin öncüleri olmak istiyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimizden sonra Romanya’dan misafirlerimiz olacak. Hedefimiz İnsansız Hava Araçlarında lokomotif olmak’’ dedi.



“Elimden geldiğince bu yolda adımlarımı atmaya çalışacağım’’

Ucar Rayon Qazıqumlaq Kand 1 Saylı Tam Orta Mektep Okul Müdürü Rahim Rahimov, ”Buraya 2 öğrencim ve bir öğretmenimizle geldik. Çok güzel bir güne denk geldi. Bugün 44 günlük vatan muharebesinin anıldığı gün. Böyle bir günde biz biliyoruz ki muharebe Türk İHA’larının çok büyük katkıları oldu Buradaki hedefimiz bu İHA’ların, yerli ve milli uçakların tamamını öğrenmek’’ şeklinde konuştu.

11. Sınıf öğrencisi Jale Kerimli ise, “Biz buraya İnsansız Hava Araçlarını öğrenmeye geldik. Bugün Azerbaycan Karabağ Savaşlarının yıl dönümü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bizim için canlarını verdiler ve vatanın tam kalması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde sağ kaldığımız müddetçe onların kanını yerde koymayacağız. Biz buraya gelerek aparatları öğrenmeye çalışacağız. Bende elimden geldiğince bu yolda adımlarımı atmaya çalışacağım. İnanıyorum ki he şey güzel olacak’’ şeklinde konuştu.

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