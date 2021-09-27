Atıcılıkta Sivas’a iki madalya birden

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Konya’da yapılan Türkiye Güz Kupası Trap Bölgesel Lig 3. yarışmasına Sivas’ı temsilen katılan sporcular 2 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Güz Kupası Trap Bölgesel Lig 3.yarışması” Konya’da yapıldı.

Konya Trap Skeet Atış Poligonunda yapılan yarışmaya 150 sporcu katılarak dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Sivas’ı temsilen yarışmaya katılan sporcular madalya ile dönmeyi başardı. Sporculardan Anıl Kutluca altın madalya kazanırken, Ayşe Melek Çırakbel ise bronz madalya alarak Sivas’a döndü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas’a madalya ile dönen sporcuları tebrik etti.

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