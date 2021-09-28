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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odası başkanlarından Ziraat bankasından yapılandırma talebi

İHA

Ziraat Odası başkanlarından Ziraat bankasından yapılandırma talebi

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aktepe ve Ziraat Odası Başkanları, Ziraat Bankası yetkilileriyle görüşerek faizsiz yapılandırma talebinde bulundu.
Hüseyin Aktepe, Sivas Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Salih Zeki Sahna ve Sivas il Tarım Müdürü Seyit Yıldız’la kuraklıkta zarar gören çiftçilerin, çiftçi borçlarının ertelenmesi ve kredilerin yapılandırılması hakkında görüştü.
Aktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimiz yaşanan kuraklık ve kredi borçları nedeniyle ciddi sorunlar yaşamaktadır. Tarsim’den de gerekli desteği alamayan çiftçilerimiz, girdi maliyetlerinin de artması ile adeta borç batağına sürüklenmiştir. Bu nedenle çiftçilerimize gerekli desteklerin verilmesi için Tarım İl Müdürümüzle birlikte Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Sayın Salih Zeki Sahna ile görüşerek taleplerimizi ilettik. Çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması faizlerin silinerek yeniden yapılandırılmasını talep ettik. Zor günlerden geçen çiftçilerimizin, yanında olunmasını ve yaşanan sıkıntılar karşısında bu şekilde çiftçimize destek verilmesini bekliyoruz. Şu günlerde yapılacak bir çalışma çiftçilerimize can suyu olacaktır. İlgi ve desteklerinden dolayı Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Sayın Salih Zeki Sahna’ya ve Tarım İl Müdürümüz Seyit Yıldız’a teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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