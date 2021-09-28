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Wilson’un keşfettiği yazıtların bulunduğu kanyon, 4 mevsim gezilebiliyor

İHA

Wilson’un keşfettiği yazıtların bulunduğu kanyon, 4 mevsim gezilebiliyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla dikkat çeken Şuğul Kanyonu, 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.
Sivas’ın Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Gürün Tohması da denilen bölge, Mağarabaşı ve Kuşkayası mevkilerinde yer alıyor. Şuğul Kanyonu, kaynağı Gövdeli Dağı olan ırmağın aktığı, etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiden oluşuyor. Temizliği ve berraklığı ile büyüleyen suyun doğallığı göze çarparken kayaların arasından sızan çağlayanlar ise kış aylarında sarkıt halini alıyor. Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı, kanyon boyunca da farklı büyüklükteki mağaralar ilgi çekiyor. Her yaştan herkesin rahatlıkla gezebileceği şekilde yapılan peyzajı ile de ilgi uyandıran Gürün Şuğul Kanyonu’nda söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri görülüyor. Kanyonda ayrıca birçok kuş da barınıyor. Sıvacı, karatavuk, boğmaklı ardıç, ökse ardıcı, dağ ispinozu, küçük karga, saksağan, sığırcık, serçe, baştankara, örümcek kuşu, toygar, kuyruksallayan, kırlangıç, bülbül, ötleğen, sinekkapan, kızılgerdan, kukumav, çaylak, şahin, kartal, doğan, çobanaldatan, ebabil, keklik, ağaçkakan bölgede görülen türler arasında yer alıyor.

Yazıtlar, ilk kez Tümgeneral Sir Charles Wilson tarafından fark edildi
Şuğul Kanyonu’nda milattan önce 11. veya 10. yüzyıla ait granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar da dikkat çekiyor. Yazının ilk olarak 1879 yılında coğrafyacı ve arkeolog Tümgeneral Sir Charles Wilson tarafından fark edildiği biliniyor. Kanyonun başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik bir yürüyüş ile gezilebildiğini ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, kanyonun üst kısımlarında şelaleler oluştuğunu, bu kısımlarda da derin suların bulunduğunu ifade etti. Yürüyüş gruplarının belli bir rotada trekking yapmalarını isteyen Hasdemir, Şuğul’un ülkemizdeki önemli kanyonlardan birisi olduğunu vurguladı.

Doğa sporları açısından önemli bir yer
Spor Tırmanış Milli Hakemi Dr. Ebuzer Bekar ise Şuğul Kanyonu’nun doğa sporları ve kaya tırmanışı açısından önemine dikkat çekti. Yaklaşık on yıldır bölgeyi ziyaret ettiklerini anımsatan Dr. Bekar, “Fırsat buldukça Şuğul Kanyonu’na gelip kaya tırmanışı, kayalardan inişler yapıyoruz. Tırmanış alanlarında istasyon kurup, sistem ayarlayıp iniş çıkış çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bölge doğa sporları açısından elzem bir yer” dedi. “Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi 2” kapsamında 2018 yılında çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Şuğul Kanyonu’nda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekânlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek donatılar bulunuyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kanyon, Sivas’a 140 km mesafede bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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