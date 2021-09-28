Belediye Başkanının babası kazada yaralandı Sivas’ın Altınyayla ilçesi Belediye Başkanının babası, kullandığı tırın devrilmesi sonucu yaralandı

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Belediye Başkanının babası, kullandığı tırın devrilmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ŞarkışlaAltınyayla yolu Kanak Barajı mevkiinde meydana geldi. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Belediye Başkanı Sinan Akbulut’un babası Ali Akbulut’un yönetimindeki 58 ACA 725 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada Ali Akbulut yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.