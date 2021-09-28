Müftülük personeline “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme” semineri verildi Sivas Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeline yönelik “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme” konulu seminer verildi.

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Sivas Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeline yönelik “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme” konulu seminer verildi.

Sivas Valiliğinin kadına yönelik şiddetle mücadele konulu genelgesi kapsamında verilen seminerde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Aile Danışmanı Sosyolog Zeki Kaya kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yaptı.

İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen programda Sosyolog Kaya, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personelinin sorularını da yanıtladı.

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