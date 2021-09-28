Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 5. haftasında Bayburt Özel İdarespor’a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşilbeyazlı ekip daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Sivas Belediyespor, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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