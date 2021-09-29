Köyü tehdit eden kayalardan çelik set koruyor Sivas’ta kayaların tehdit ettiği Sarıca köyü 7 yıl önce AFAD tarafından örülen yaklaşık 1 kilometrelik çelik setle korunuyor

Sivas’ta kayaların tehdit ettiği Sarıca köyü 7 yıl önce AFAD tarafından örülen yaklaşık 1 kilometrelik çelik setle korunuyor.

Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyü, 7 yıl önce AFAD tarafından örülen yaklaşık 1 kilometrelik çelik set ile koruma altına alındı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı sarıca köyünde dağlardan kopan kaya parçaları insanlara zarar veriyordu. Kopan kaya parçaları evlerin içine kadar düşüyordu. Sürekli tedirginlik yaşayan köy sakinleri yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 7 yıl önce Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından köyün modern set teknikleri ile koruma altına alınabileceğine karar verildi. 2014 yılında dağın yamacına yaklaşık 1 kilometrelik örgü set çekildi. Köyün koruma altına alınmasının ardından köy sakinleri de derin bir nefes aldı.



Kayalar evlerin içine düşüyordu

Köy sakinlerinden Oktay Karakuş, “Bu set 2014 yılında yapıldı. Bahar aylarında kayalardan parçalar kopup geliyordu. Evlerin üstüne ve insanlara zarar gelmesin diye devlet tarafından yapıldı setler. Ben çok iyi bilirim yarım tona yakın büyük kaya parçalarının evin ortasına düştüğünü. Yukarıdaki evlerin. Zarar veriyordu, herkes bahar aylarında tedirgin oluyordu. Yağmur yağmasıyla kaya parçaları birbirinden kopup aşağı evlere gelmesi insanları tedirgin ediyordu. İnsanlara zarar vermesini bu set engelledi. Psikolojik olarak da insanlar o setlere güvenerek rahatladı’’ dedi.

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