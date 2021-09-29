Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocukları Sivas´ta üniversitede okuyor



SİVAS, (DHA)AZERBAYCAN'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının girişimiyle, 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin çocukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın girişimleriyle Karabağ Savaşı şehit ve gazi çocuklarının Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim almaları için 2020'de çalışma başlatıldı. Çalışmalarla şehit ve gazi çocukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp eğitim-öğretim hayatlarına başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, 25 Azeri öğrencinin, üniversitenin farklı bölümlerine kayıtlarını yaptırdığını söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi'nin ve TÜİB'in burslu öğrencileri arasında yer alacak öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatları boyunca bütün masraflarının karşılanacağını belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, bölümlerini başarılı bir şekilde bitirerek kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Öğrencilere bu imkanın verilmesinde başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamıza ve TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'a teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE TANITMAK İSTİYORUM'

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrencilerden şehit Hikmet Seferov'un oğlu Azer Seferov, bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin evlatları, Sivas'ta çeşitli bölümlerde okuma imkanı buldu. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesini herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde eğitime başlayan Sultan İbişov ise, Sivas'ta eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Azerbaycanlı bir vatandaş olarak burada eğitim aldıktan sonra memlekete geri dönüp kardeş ülke olan Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum. Yabancı öğrencilerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim almalarını öneriyorum. Ben de öğrencisi olduğum için memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-09-29 12:16:01



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