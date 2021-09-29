Tozanlı Vadisi'nde 'organik bal' üretimi



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında kovan desteği alan arıcılar, zengin bitki örtüsüne sahip Tozanlı Vadisi'nde tonlarca bal üretiyor. Üreticilerden Ali Yaşar "Tozanlı bölgesi bitki florası açısından çok geniş ve zengin bir bölgedir. Bal kalitesi oldukça yüksek" dedi.

Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisi'ndeki köylüler, devlet desteğiyle aldığı kovanlardaki arılarını besliyor. 60 orta ölçekli işletme, arıcılıkla doğrudan ilgilenerek geçimlerini sağlıyor. Proje ile köylülerin organik arıcılığa geçişini sağlayan Sivas Valiliği, üretim için malzeme ihtiyaçlarını da gideriyor. Valilik ayrıca Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Sivas İl Özel İdaresi'nce finanse edilen toplam 3 bin adet kovan ve 2 bin 900 kilogram petek dağıtımı yaptı. 'Organik Tozanlı Vadisi Balı' adı altında markalaşan ürünlerin gerçek değeriyle satılarak, arıcıların gelir seviyelerinin artırılması da hedefleniyor.

'1 TONA YAKIN BAL ALIYORUM'

Tozanlı Bölgesi'nde arıcılık yapan Ali Yaşar, Olukbaşı köyünde üretimi sürdürdüğünü söyledi. Bölgenin arıcılık açısından önemini değinen Yaşar, "Tozanlı Bölgesi bitki florası açısından çok geniş ve zengin bir bölgedir. Bal kalitesi oldukça yüksek. Sivas Valiliği'miz geçen sene bana 100 kovan ve mum çıtası desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir katkı. Organik arıcılık yapmak gerçekten zor ancak çok iyi ilerleme kaydedildi. İşimi çok severek yapıyorum. Kara kovan arılığımı da görüyorsunuz kendi sepetlerimi kendim örüyorum. Yaklaşık 300 kovan arı ile çalışıyorum. 1 tona yakın bal alıyorum. Vermiş oldukları desteklerden dolayı gerçekten devletimize çok teşekkür ediyorum. Bu katkılardan dolayı işimize daha böyle dört elle sarıldık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-09-29 16:03:19



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