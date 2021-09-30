TEKNOFEST’e damga vuran öğrencilere ödül Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde başarılı olan öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, 2021 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde başarılı olan öğrencilerle Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda bir araya geldi.

TEKNOFEST 2021'e katılan okulların yarışma görüntülerinin yer aldığı videonun gösterime sunulması ile başlayan programın açış konuşmasını Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Duman Yaptı. Duman, okulda yürütülen proje ve çalışmalar ile TEKNOFEST'te elde edilen başarılar ve hazırlık sürecine ilişkin bilgiler verdi.

“Sultan Şehri en iyi şekilde temsil ettiler”

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Aslan; "Bu festivale, Türk havacılık tarihine iz bırakmış merhum Nuri Demirağ'ın yetiştiği bu topraklardan öğrencilerimizi göndermek, sonuç ne olursa olsun bizim için gurur verici bir hadise olmuştur. Nitekim dualarla uğurladığımız öğrencilerimiz, Sultan Şehri en iyi şekilde temsil etmiş ve elde ettikleri derecelerle göğsümüzü kabartmıştır" ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise ERB Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Vali Ayhan; "Sizlerin başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu başarılarla diğer okullarımıza da örnek oldunuz. Nuri Demirağ'ın memleketi olan Sivas'ı dünyanın en güzel en iyi havacılık festivalinde başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Ayhan, konuşmasının ardından ERB Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ederek ödüllendirdi.

TEKNOFEST 2021'de 'Sanayide Dijital Teknolojiler' alanında 4. olan Sivas Bilim ve Sanat Merkezini ve 'İnsanlık Yararına Teknolojiler' alanında en iyi sunum ödülüne layık görülen Sivas Beypınar Ortaokulunu da kutlayan Vali Ayhan öğrencileri ödüllendirerek başarı dileğinde bulundu.

Bilişim Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin İnsansız Hava Araçları ARGE Atölyesini de gezen Vali Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri atölyede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Azerbaycan'dan Sivas'a gelerek Bilişim Teknolojileri ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde İHA üretimi ve kullanımı alanında eğitim alacak olan öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Vali Ayhan, programın ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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