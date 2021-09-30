Adeta bağımlılık yapıyor, hasadına başlandı Sivas’ta, keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan ve adeta bağımlılık yapan ay çekirdeğinin hasadına başlandı

Sivas’ta, keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan ve adeta bağımlılık yapan ay çekirdeğinin hasadına başlandı.

Ekimine Nisan ayının ortalarında başlanan ay çekirdeği yaklaşık 5 ayın ardından hasat olgunluğa erişti. Ay çekirdeği hasada elverişli hale gelince üreticiler kolları sıvadı. Sivas’ta yaklaşık 20 yıldır ay çekirdeği eken Çetin ailesi ortalama 2 bin dönüm alana ektikleri ay çekirdeğini hasat etmeye başladı. Hem çocukların hem de büyüklerin gözde çerezleri arasında yer alan ve adeta bağımlılık yapan ay çekirdeği yaklaşık 20 gün sürecek olan hasat sonrası kuruyemişçilerde yerini alacak. Hasat işlemi drone ile havadan görüntülendi.

“Yurt dışına ihracatta yapılıyor, Türkiye’de de tüketiliyor”

Ay çekirdeği üreticisi Ahmet Çetin, ay çekirdeği hasadına başladıklarını söyleyerek, “Yaklaşık 20 yıldır Kahramanmaraş’tan Sivas’a ay çekirdeği ekmeğe geliyoruz. Her yıl ortalama bin 500 2 bin dönüm ekim yapıyoruz. Nisan ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar ekim yapıyoruz. Hasatta Eylül ayında başlıyor. Ekim ayının sonuna kadar devam edebiliyor. Rekolte, kilogram konuşmak doğru olmaz ama iyi bir rekolte bekliyoruz. Buradaki hasat işleminden sonra tüccarlara satış yapıyoruz. Onlarda eliyorlar temizliyorlar tekrar, kavrulmaya hazır bir şekilde kuruyemişçilere satıyorlar. Ondan sonrada vatandaş tüketiyor. Yurt dışına ihracatta yapılıyor, Türkiye’de de tüketiliyor. Hasat yaklaşık 20 gün sürüyor” dedi.

“İthal ürün bizi zor durumda bırakıyor”

Çetin, ithal edilen çekirdeğin ay çekirdeği üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, “Çin’den gelen çekirdeklerin fiyatları daha ucuz olduğu için Türkiye’deki fiyatların yükselmesini engelliyor. Türkiye’deki üreticiler Çin’e karşı rekabet yapmak zorunda kalıyorlar. İthal ürün bizi zor durumda bırakıyor” şeklinde konuştu.

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