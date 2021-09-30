Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada;.U.U' idaresindeki 34 LAL 32 plakalı Audi marka otomobil H.A. idaresindeki 58 TL 886 Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan U.U., H.A, S.U., Z.U. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 58 TL 886 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.