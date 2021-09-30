Beşiktaş - Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig’in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 19.00’da oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF’nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

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