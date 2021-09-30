Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

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