Evinde bıçakla yaralanıp, hastanede ölen polis toprağa verildi

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)BİNGÖL'de evinde bıçakla yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Kekül (32), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Kekül, evinde bıçakla yaralandı. Kekül, durumu telsizle arkadaşlarına bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kekül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kekül'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Ay Yıldız Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Kekül'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazı öncesi Kekül'ün yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Kekül'ün cenazesi aile mezarlığına defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2021-09-30 14:21:00
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