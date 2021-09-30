Sivas’ta din görevlilerine yönelik sınav yapıldı Sivas Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Talim Tashih-i Huruf Kursu Kursiyer Seçme Sınavı" düzenlendi. 24 din görevlisinin katıldığı sınavda başarılı olan din görevlileri 3 ay eğitime tabi tutulacak.

Sivas’ta cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'anı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek ve Kur'anı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla Tashihi Huruf Kursları düzenleniyor.
Bu kapsamda Sivas İl Müftü Vekili Muttalip Karataş’ın başkanlığında oluşturulan komisyonca İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik "2021 Yılı Talim Tashihi Huruf Kursu Kursiyer Seçme Sınavı" yapıldı.
Sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilen sınava 24 din görevlisi katıldı. Sınavda başarılı olan din görevlileri 3 ay süreyle eğitime tabi tutulacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.