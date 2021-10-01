Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda

Süper Lig’in 8. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile DG Sivasspor 31. kez birbirlerine rakip olacak.
Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 14 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Beşiktaş ile Sivasspor arasında ligde geride kalan 30 maçta alınan skorlar şöyle:
20052006 sezonu
SivassporBeşiktaş: 13
BeşiktaşSivasspor: 01
20062007 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 01
SivassporBeşiktaş: 01
20072008 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 12
SivassporBeşiktaş: 12
20082009 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 11
SivassporBeşiktaş: 11
20092010 sezonu
SivassporBeşiktaş: 01
BeşiktaşSivasspor: 22
20102011 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 21
SivassporBeşiktaş: 10
20112012 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 31
SivassporBeşiktaş: 11
20122013 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 01
SivassporBeşiktaş: 01
20132014 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 11
SivassporBeşiktaş: 30
20142015 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 32
SivassporBeşiktaş: 01
20152016 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 20
SivassporBeşiktaş: 12
20172018 sezonu
SivassporBeşiktaş: 21
BeşiktaşSivasspor: 51
20182019 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 12
SivassporBeşiktaş: 12
20192020 sezonu
SivassporBeşiktaş: 30
BeşiktaşSivasspor: 12
20202021 sezonu
BeşiktaşSivasspor: 30
SivassporBeşiktaş: 00
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