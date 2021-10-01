O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti Kangal Belediyesi yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti Kangal Belediyesi yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti

İHA

O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti Kangal Belediyesi yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti

Kangal Belediyesi ilçelerinde yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti.
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlarken, artan kiralar nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih etmesi, ülke genelinde yurt problemi yaşanmasına neden oldu. Bu kapsamda Kangal Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe merkezinde barınma sorunu yaşayan öğrenciler için adım atan Kangal Belediyesi kullanılmayan iki katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti. Bazı bakımları yapılacak olan bina 50 kişilik bir yurda dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Öğrenciler bu yurtta sadece kullandıkları elektrik ve su parasını ödeyecek.
2 katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti
Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis ettiklerini söyleyerek, “Türkiye gündemini şuanda meşgul eden problemlerin başında yurt sorunu geliyor. Kangal Belediyesine ait olan öteden beri kullanılmayan bir binamız var. Çeşitli görüşmelerimizin sonucunda ücretsiz olarak öğrencilere tahsis ettik. Sadece içinin biraz bakımı yapılacak. Kaymakamlık biz gerekirse vatandaşların yardımıyla. Öğrencilerden sadece içerde oturdukları su ve elektrik parasını almak şartıyla oturmalarının önünü açtık” dedi.
“Kayıtlarını donduranlar var”
Apaydın, kayıtlarını donduran öğrencilerin olduğunu ve yurdun faaliyete geçmesiyle öğrencilerin ilçeye geleceklerini düşündüklerini ifade ederek, “Faaliyete geçeceğini düşünüyorum inşallah hayırlı olur. Yurdumuz 50 kişilik. Öğrenci sayımız şuan da 20 ya da 25 kişi olduğu düşünülmekte ama kayıtlarını donduranlar var. Yurdu faaliyete geçirdiğimizde tamamını kapasitesini içeride barındıracak şekille gelecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik
YEREL HABERLER Sivasspor’da, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik
Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
Bir kez yemek verdi, sevimli tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu Sivas’ta yaşayan Mukadder Selçuk her gece lokantanın önüne gelen sevimli tilkiyi elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Bir kez yemek verdi, sevimli tilki lokantanın daimi ...
Aslan: “Meslek liseleri ülkemizin geleceğine katkı sağlıyor” Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Meslek liselerimiz üretime, istihdama ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına, aydınlık geleceğine katkı sağlıyor" dedi.
YEREL HABERLER Aslan: “Meslek liseleri ülkemizin geleceğine katkı ...
Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda
Sivas Belediyespor, Bayburt maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Bayburt maçının taktiğini çalıştı
Anne sütü hastalıktan koruyor Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç anne sütünün eşsiz bir besin kaynağı olduğunu belirterek, anneyi de hastalıklardan koruduğunu söyledi
YEREL HABERLER Anne sütü hastalıktan koruyor Dr. Öğr. Üyesi Gaffari ...
Sivas’ta din görevlilerine yönelik sınav yapıldı Sivas Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Talim Tashih-i Huruf Kursu Kursiyer Seçme Sınavı" düzenlendi. 24 din görevlisinin katıldığı sınavda başarılı olan din görevlileri 3 ay eğitime tabi tutulacak.
YEREL HABERLER Sivas’ta din görevlilerine yönelik sınav ...
Evinde bıçakla yaralanıp, hastanede ölen polis toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde bıçakla yaralanıp, hastanede ölen polis ...
Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Beşiktaş - Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Beşiktaş - Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Özel harekat polisi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Bingöl’de geçirdiği kaza sonucu vefat eden Özel Hareket polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Özel harekat polisi memleketinde son yolculuğuna ...
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı
Osmanlı’nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan kurslarla yaşatılıyor Sivas’ın Şarkışla ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kilimler açılan kurslarla yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın gözbebeği Şarkışla kilimi açılan ...
Gebelikte bazı testler hayati önem taşıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş, gebelik sürecinde bazı testlerin hayati önem taşıdığını belirtip mutlaka yapılması gereken testlerden bahsetti
YEREL HABERLER Gebelikte bazı testler hayati önem taşıyor Kadın ...
Adeta bağımlılık yapıyor, hasadına başlandı Sivas’ta, keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan ve adeta bağımlılık yapan ay çekirdeğinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Adeta bağımlılık yapıyor, hasadına başlandı Sivas’ta, ...
Otomobil çarpan Kızıl tilki tedavi altına alındı Sivas’ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan kızıl tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Kızıl tilki tedavi altına ...
TEKNOFEST’e damga vuran öğrencilere ödül Sivas Valisi Salih Ayhan, bu yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde başarılı olan öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.
YEREL HABERLER TEKNOFEST’e damga vuran öğrencilere ödül Sivas Valisi ...
Vali Ayhan, “Eğitim olmazsa olmazımız”
YEREL HABERLER Vali Ayhan, “Eğitim olmazsa olmazımız”
Tozanlı Vadisi'nde 'organik bal' üretimi
YEREL HABERLER Tozanlı Vadisi'nde 'organik bal' üretimi
En tatlı destek, tonlarca bala dönüştü Sivas’ta Sivas Valiliği himayesinde geliştirilen “Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” projesi kapsamında verilen destekler tonlarca bala dönüştü
YEREL HABERLER En tatlı destek, tonlarca bala dönüştü Sivas’ta Sivas ...
Yıldız Dağı Turizm Merkezi'ne yeni bungalovlar yapılıyor
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Turizm Merkezi'ne yeni bungalovlar ...
Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocukları Sivas´ta üniversitede okuyor
YEREL HABERLER Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocukları ...
Binbir derde deva, tezgahtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Binbir derde deva, tezgahtaki yerini aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.