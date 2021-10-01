Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 5 maçtır kaybetmiyor. Kırmızıbeyazlılar söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yiğidolar en son yenilgisini ise deplasmanda Trabzonspor’a karşı 21’lik skor ile almıştı.
Süper Lig’de son 5 maçta 9 puan elde eden Sivasspor, Beşiktaş karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 3’e çıkartacak.
Beşiktaş DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.