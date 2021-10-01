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Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Beşiktaş kafilesi belli oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlıların Beşiktaş maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:



"Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Azubuike, Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

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