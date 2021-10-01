Gürün’de traktörler denetlendi

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Sivas’ın Gürün ilçesinde traktörler denetlendi.

Gürün Bölge trafik İstasyon Amirliği tarafından geçtiğimiz gün Bahçeiçi ve Osmandede mevkilerinde traktör denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında traktörlerdeki eksikler tespit edilerek sürücüler bilgilendirildi.

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