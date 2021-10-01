Gemerek’te “İz Bırakanlar” sergisi açıldı Sivas’ın Gemerek ilçesinde Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ahşap üzerine resim baskısı yapılan eserlerden oluşan "İz Bırakanlar" isimli sergi açıldı.

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Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "700 Fikir 700 Proje" kapsamında ahşap üzerine resim baskısı yaparak oluşturdukları eserleri sergiledi.

Okul binasındaki serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan gerçekleştirdi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Ayhan ve beraberindekiler, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Protokol üyeleri; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 2. Abdülhamid gibi önemli isimlerin yanı sıra sanat, siyaset ve bilim dünyasında iz bırakan şahsiyetlerin ahşap üzerine baskısının yapıldığı çalışmaları yakından inceledi.

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