Sivas’ta vaka sayısı düşüşe geçti Sivas’ta 11-17 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 394,72 iken 18-24 Eylül’de 378,53’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1824 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları düştü. Kentte 1117 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 394,72 iken 1824 Eylül’de 378,53’e geriledi. 1824 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik olarak açıklandı.

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