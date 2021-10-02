Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı

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Beşiktaş ile Süper Lig’de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 8. maçını oynadı. Sahadan 21 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10 ve ikinci haftada Trabzonspor’a 21 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

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