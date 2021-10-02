Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

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DG Sivasspor, ligin 8. haftasında Beşiktaş’a 21 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Süper Lig’de sezona inişliçıkışlı grafikle başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 1. haftadaki Konyaspor ve 2. haftada Trabzonspor maçında yaşayan kırmızıbeyazlı takım, bu maçlardan sonra 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş karşılaşmasıyla Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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