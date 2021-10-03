En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig’de dün deplasmanda Beşiktaş’a 21 mağlup olan Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor ligin 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Antalyaspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 7 Ekim Perşembe günü akşam tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.