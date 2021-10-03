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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, şampiyonları yenemiyor

İHA

Sivasspor, şampiyonları yenemiyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş’a 21 yenilerek, son şampiyonlara karşı deplasmanda çıktığı 16. maçta da yenilmekten kaçamadı.
Sivasspor, Süper Lig tarihinde daha önce son şampiyonlara karşı çıktığı 15 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi. Kırmızıbeyazlı takım, bu süre içerisinde 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Yiğidolar, bu serisine dün de son veremedi. Son şampiyon Beşiktaş karşısında 3 puan alamayan Sivasspor, söz konusu seriyi 16 maça çıkarttı.

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