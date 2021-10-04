Rektör Karabağ şehit ve gazi çocukları ile bir araya geldi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SCÜ’de eğitim-öğretim hayatlarına başlayan Karabağ şehit ve gazi çocukları ile bir araya geldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SCÜ’de eğitimöğretim hayatlarına başlayan Karabağ şehit ve gazi çocukları ile bir araya geldi.

SCÜ Senato Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve Karabağ şehit ve gazi çocukları katıldı.

Rektör Alim Yıldız burada yaptığı açıklamada, “Karabağ’da şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Lisans eğitimlerinize Üniversitemizde başlamanız bize gurur ve mutluluk verdi. Eğitimöğretiminizi tamamladıktan sonra ülkenize döndüğünüzde orada güzel işler başaracağınıza inanıyoruz. Ayrıca sizler sayesinde iki kardeş ülke arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Her şeyden önce sizler bizim gönüllü elçilerimizsiniz” dedi.

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