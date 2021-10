Proje meyvelerini verdi, ilk ürün alındı

Bal üretiminde söz sahibi olan Sivas’ta Valilik ve Belediyenin ortaklığıyla kurulan şirket anlaşmalı arıcılık yaptığı çiftçilerden ilk bal alımını gerçekleştirdi.

Bal üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Sivas, organik bal ve arı ürünleri ile de söz sahibi olma yönünde adımlarını attı. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin ortaklığıyla kurulan SİVTAŞ, anlaşmalı arıcılık yaptığı çiftçilerden ilk bal alımını gerçekleştirdi. Tozanlı köylerinde organik arıcılığın geliştirilmesini sağlamak, arıcılık yapan işletmeden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanmasıyla “Organik Tozanlı Vadisi Balı” adı altında markalaşmasıyla birlikte, arı yetiştiriciliğinin teknik altyapısı iyileştirilecek, bölge arıcılığının daha verimli hale getirerek sürdürülebilir bir faaliyet haline getirilecek. Koloni sayısı ve bal üretimi bakımından Türkiye genelinde Ordu, Muğla ve Adana’dan sonra dördüncü, arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye ikincisi olan Sivas’ta zengin nektar kaynaklarına sahip olması nedeniyle, gezici arıcılık için de oldukça cazip bir merkez durumundadır. Sivas’ta arıcılıkta adından söz ettirecek olan şirket, ilk bal alımını gerçekleştirdi.



“2021 yılı hasat yılı olacak”

Vali Salih Ayhan, Tozanlı Vadisinde bulunan Karabalçık ve Aşağı Çaltılı köylerini ziyaret ederek sözleşme kapsamında şirket tarafından balları alınan çiftçileri ziyaret etti. Karabalçık köyünde çiftçi Turan Ceylan’dan ilk bal alım programında konuşan Vali Ayhan, 2021 yılını birçok alanda hasat yılı ilan ettiklerini ifade ederek, “Gerek kültür sanat alanında olsun gerek eğitim alanında olsun. Bununla birlikte tarım ve hayvancılık da bizim için hasat yılıdır. Bu hasat yılı da benim için özel bir hasatta bulunmakta da duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu özel bir hasat, önemli bir hasat bunu özellikle kamuya paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır Tozanlı Vadisinde organik arıcılık yetiştirme projemiz vardı hem DAP İdaresi hem de İl Özel İdare bu bölgede Tozanlı Vadisinde florası zengin, endemik bitkisi güçlü olan, doğal dokusu harikulade olan arıcılık için mükemmel bir bölge bu bölgeyi alt yapı olarak bilinçli çiftçilerimiz ile arıcılarımız ile el ele vererek daha da güçlendirmek istedik ve hedefimiz de 50 bin kovan. 50 bin kovan vererek bu bölgeyi artık arıcılığın merkezi haline getirmek istiyoruz ve 3 yıldır da bu çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



12 ton bal alımı yapıldı

Sözleşmeli üreticilik kapsamında şirket tarafından 12 ton balın alımının yapıldığını vurgulayan Vali Ayhan, “Tabi sadece alt yapıyı desteklemek olmaz, üretilen balları da arı ürünlerini de almamız gerekiyordu yani hep söylediğimiz sözleşmeli üreticilik kavramının bu coğrafyaya hâkim kılacağız. Bunun da bir tanesini yaptık ve bu yıl ilk defa daha önce belediyemiz ile birlikte kurmuş olduğumuz şirketimizin diğer bir ayağı olan arıcılıkla ilgili çalışmaların da bir yansıması olacak. Dolayısı ile şirketimiz şuan daha önce alt yapısını desteklediğimiz kovan verdiğimiz arı ürünleri verdiğimiz çiftçilerimizin arılarını şu an sözleşmesini daha önce yaptığı için almaya başladı. İlk etapta 12 ton balımızı yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde para ödeyerek satın aldık. Şimdi biz bunlara güzel bir tasarım yaparak ‘Sivas Tozanlı Organik Balı’ adıyla, markası ile bunların ihracatını yapacağız satışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Çiftçilerimiz daha cesur adım atacak”

Büyük bir marka oluşturacaklarının altını çizen Vali Ayhan, “Bu sene ilk oldu arıcılıkta ki faaliyetimiz daha doğrusu bal alımını ilk defa gerçekleştirmiş olduk. Büyük bir heyecan oldu biz büyük bir marka oluşturacağız inşallah. Şirketin de kuruluş felsefesine uygun adımları bu şekilde de atmış olacağız. Şirket yem de iyi bir noktaya geldi, süt işleme de inşallah birkaç ay içinde faaliyete geçireceğiz. Arı, bal ve arı ürünlerinde şu an somut adımlarımızı da atmış olduk ve çiftçilerimizin bu konuda daha cesur olmalarını daha üretken olmalarını ürettikleri her türlü ürünü alıp biz onun hazırlamasını yapacağımızı ve tekrarını ve çiftçilerimizin de döneceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.



“30 çiftçimizden bal alımı yaptık”

Tozanlı Vadisinde proje kapsamında desteklenen 30 çiftçiden bal alımı yaptıklarını anımsatan Vali Ayhan, “Şu an Karabalçık köyümüzde bu konu da mahir olan atadan beri bu işi yapan Turan Ceylan kardeşimizin kendisi de markalaşmaya çalışıyor biz de ondan destek alma ya çalışıyoruz. Turan Ceylan kardeşimizden balını aldık yaklaşık 30 kardeşimiz den daha balını aldık. Onun da inşallah güzel bir şekil de paketlemesini yapıp satacağız. Biz bununla birlikte laboratuvar hizmetleri vermeye başladık aynı zaman da yani sadece aracı olmuyoruz aynı zaman da onlara bilimsel bir destek de sağlayacağız. Bereketli olsun hayırlı olsun bu sene her alanda olduğu gibi biraz verim düşüklüğü var ama balda çok fazla verim düşüklüğü yok. Yine de çok şükür bereketli olsun diyoruz şirket kuruluş felsefesine uygun adımlar atıyor bunun da arıcılıkta ki yansıması ilk alımını gerçekleştirmiş olduk. Bereketli olsun diyoruz Sivas balda marka olacak Tozanlı Vadisi de bu markanın üstü olacak hayırlı uğurlu bereketli olsun” diye konuştu.

