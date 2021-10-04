Ehliyetine el konulan sürücü araç kullandı, cezadan kaçamadı Sivas’ta ehliyetine el konulduğu halde otomobil kullanan şahsa polis ekiplerince 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı

Sivas’ta ehliyetine el konulduğu halde otomobil kullanan şahsa polis ekiplerince 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.
Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 8.66 gram metamfetamin, 2.36 gram esrar, 32.25 gram bonzai, 2 adet tüfek ile tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 18 şahıs hakkında işlem yapılırken 6 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 2 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 13 bin 818 TL idari para cezası uygulanarak şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. 1 şahsa ise ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.