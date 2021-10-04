Ehliyetine el konulan sürücü araç kullandı, cezadan kaçamadı Sivas’ta ehliyetine el konulduğu halde otomobil kullanan şahsa polis ekiplerince 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı

Sivas’ta ehliyetine el konulduğu halde otomobil kullanan şahsa polis ekiplerince 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 8.66 gram metamfetamin, 2.36 gram esrar, 32.25 gram bonzai, 2 adet tüfek ile tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 18 şahıs hakkında işlem yapılırken 6 şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 2 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 13 bin 818 TL idari para cezası uygulanarak şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. 1 şahsa ise ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 5 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.