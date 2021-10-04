Sivasspor’lu futbolcu Kerem Atakan Kesgin’in acı günü

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DG Sivasspor’un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin’in babası Ziyati Kesgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivasspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’in babası Ziyati Kesgin, hayatını kaybetti. Kırmızıbeyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, genç futbolcu Kesgin’in babasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol A takımı sporcularımızdan Kerem Atakan Kesgin’in babası Ziyati Kesgin’in 52 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak, merhum Ziyati Kesgin’e yüce Allah’tan rahmet, başta Kesgin ailesi olarak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi yarın Tokat Kesikbaş Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.”

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