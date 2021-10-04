Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gürün ilçesi Sularbaşı köyü girişinde meydana geldi. Yalçın Küçük (65) idaresindeki traktör bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin mücadelesine rağmen Küçük, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.