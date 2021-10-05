Önce ikram sonra uyarı

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Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sivas’ın Gürün İlçesinde yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere önce hoş geldin ikramında bulundu ardından terör faaliyetleri konusunda uyarı mahiyetinde broşür dağıttı.

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulunda yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrenciler Gürün'e gelerek okulları ile tanıştı. Sivas’ın Gürün ilçesinde polis ekipleri, dışarıdan eğitim almak için ilçeye gelen üniversite öğrencilerine hoş geldin diyerek terör faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu girişinde kurulan stantta öğrencilere meyve suyu, kek ve kolonya ikram edildi. Ardından özellikle terör faaliyetleri konusunda uyarıcı broşürler dağıtıldı. Öğrenciler uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler.

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