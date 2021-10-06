Sivas’ta 8 ayda trafik kazaları sonucu 34 kişi öldü Sivas’ta bu yıl Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi öldü, 2 bin 414 kişi de yaralandı.

Sivas’ta 2021 OcakAğustos döneminde hem jandarma hem de emniyet bölgesinde çok sayıda kaza meydana geldi.

Emniyet bölgesinde 8 ayda meydana gelen bin 35 yaralanmalıölümlü kazada 25 kişi hayatını kaybetti, bin 952 kişi ise yaralandı. Jandarma bölgesinde ise yılın ilk 8 ayında 208 yaralanmalıölümlü kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken 462 kişi de yaralandı. Hem emniyet hem de jandarma bölgesinde meydana gelen toplam bin 251 kaza sonucu 34 kişi hayatını kaybederken 2 bin 414 kişi de yaralandı.

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