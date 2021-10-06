TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Sarıyer: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Sarıyer’i 30 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx, Onur Gülter xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx (Hakan Can Çimen dk. 81 ?), Yasin Elmas xx (Sinan Özkan dk. 67 x), Alpay Koçaklı xxx (Abdullah Topkara dk. 76 ?), Ozan Kılıçoğlu xxx (Çağrı Tekin dk. 81 ?), Timur Kosovalı xxx (Mustafa Aydın dk. 67 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx, Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx

Sarıyer: Mehmet Doğan xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Koray Kılınç xx, Oran Aktaş xx, Nuri Terliksiz xx, Talha Yazgan xx (Oğuzhan Açıl dk. 67 x), Mertcan Açıkgöz xx, Furkan Sağman x (Bertul Kocabaş dk. 25 xx), Berkan Mahmut Keskin xx (Bahri Can Avcı dk. 46 x), Taha Yalçıner xx (Emirhan Koca dk. 67 x), İbrahim Halil Öner xx (Mehmet Bektaş dk. 67 x)

Goller: Timur Kosovalı (dk. 16, dk. 65 pen.), Alpay Koçaklı (dk. 58) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Bertul Kocabaş (Sarıyer), Alpay Koçaklı (Sivas Belediyespor)

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