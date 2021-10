Hem öğreniyor hem de yaşatıyorlar Türkiye’de ilk olan proje kapsamında öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Okçuluk ekipmanlarını bir yandan öğreniyorlar bir yandan da üretiyorlar

Türkiye’de ilk olan proje kapsamında öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Okçuluk ekipmanlarını bir yandan öğreniyorlar bir yandan da üretiyorlar.

Geleneksel Türk Okçuluğu Ekipmanları Üretim projesi kapsamında Sivas’ta kurulan atölyede geleneksel Türk okçuluğunda kullanılan ekipmanlar Türkiye’de ilk olan bu proje sayesinde üretiliyor. 7 farklı kursta 50’nin üzerinde öğrenci haftanın belirli gün ve saatlerinde usta öğreticiler tarafından eğitiliyor. Kaftan, şalvar, gömlek, kadın başlıkları, okçu yüzüğü, tirkeş, sadak, kolçak, cüzdan, kemer ve ok gibi geleneksel Türk okçuluğundan kullanılan birçok ekipmanın üretildiği bu atölye hem öğretiyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Öte yandan bu proje sayesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel okçuluğun gelişimi takip ediliyor.



Hem eğitiliyor hem de meslek ediniyorlar

Geleneksel Okçuluk Malzemeleri Üretiliyor Projesinin Koordinatörü Önder Kürşat Sarıtepe, okçuluk kursunda öğrencilere hem eğitim veriyorlar hem de onlara bir meslek kazandırıldığını söyleyerek, “Bulunduğumuz alan Kültür Müdürlüğü ve Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü ile ortaklaşa yapıldı. Dikim, zikir, deri, ok, boyama, ve iki tane yay atölyemiz vardır. Bu yay atölyemizin birinde geleneksel yay yani bizim geçmişten itibaren kullandığımız kompozit yay üretimini yapıyoruz. Diğerinde de yine geleneksek formda lamine yayların üretimini yapıyoruz. Kursta hocalarımız haftanın belirli günlerinde belirli saatler de geliyorlar bizim okçuluk kursumuzda ki öğrencilerimize hem eğitim veriyorlar hem de onlara bir meslek kazandırıyorlar” dedi.



Türkiye’de yapılan ilk proje

Geleneksel Türk okçuluğu antrenörü Muhammed Selvi, bu projenin Türkiye’de ilk olduğunu söyleyerek, “Bizim malzeme temini noktasın da birçok sıkıntımız vardı. Yeni gelen sporcularımıza veya maddi durumu kötü olan sporcularımıza malzeme temini yapmakta zorlanıyorduk. Bizde kulüpler olarak böyle bir çalışmaya girerek birçok hocamızı birçok ustamızı aynı noktada topladık ve buradan üretilen malzemeler hem maliyetine olsun hem de daha ucuz olsun ve en önemlisi hızlı bir şekilde temin edebiliyoruz. Bu sayede bizde geleneksel Türk Okçuluğunun gelişimini takip edip ve gittiğimiz yarışmalarda malzeme sıkıntısı yaşamadan devam edebiliyoruz. Bu Türkiye'de yapılan ilk bir proje. Kendi sporcularımız sadece ok atmaktan ziyade gelip burada okun nasıl yapıldığını yayın nasıl yapıldığını veya giydiği kıyafetin nasıl yapıldığını öğreniyor. İlerleyen günlerde kendi de bunu yaptığında artık kendi fiziki durumuna göre yarışmadaki imkanlara göre kendi malzemesini üretebiliyor. Hem satış noktasında hem ulusal pazarda yerimizi almaya çalışıyoruz ki hem emeğimizin karşılığını alalım hem de sporcularımız öğrencilerimiz gelir oluştursun diye” şeklinde konuştu.

