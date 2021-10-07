TFF 2. Lig’in 6. haftasında sahasında Sarıyer’i 30 yenen Sivas Belediyespor, ligde 8 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk ettiği Sarıyer’i 30 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 4. galibiyetini Sarıyer karşısında sahasında 30’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 14’e yükseltti.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 42 yenilen yeşilbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, dün oynanan Sarıyer karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Yeşilbeyazlılar ayrıca bu sezon 12 gol atarken, kalesinde ise 1 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.