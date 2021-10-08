Sivas’ta donduran gece Gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5,8 derece ile Sivas’ta ölçüldü

Gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5,8 derece ile Sivas’ta ölçüldü.

Sivas’ta son 90 yıllık verilere göre en soğuk 7 Ekim gecesi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 1930 yılından geçtiğimiz geceye kadar 1 Ekim tarihlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olurken geçtiğimiz gece Sivas’ta şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4.4 dereceye kadar geriledi. Yurt genelinde en düşük sıcaklık ise Sivas’ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde sıfırın altında 5.8 derece olarak ölçüldü. Kangal ilçelinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3.6, Yıldızeli ilçesinde ise sıfırın altında 2.7 dereceye kadar düştü.

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