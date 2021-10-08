Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor Et ve Süt Kurumu Sivas Et Kombinası Müdürü Zekeriya Güler, 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi yaptıklarını ifade ederek “Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor” dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor Et ve Süt Kurumu Sivas Et Kombinası Müdürü Zekeriya Güler, 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi yaptıklarını ifade ederek “Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor” dedi.

İHA

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor Et ve Süt Kurumu Sivas Et Kombinası Müdürü Zekeriya Güler, 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi yaptıklarını ifade ederek “Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor” dedi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2015´in Ekim ayında Et ve Süt Kurumu´na devredilen Sivas Et Kombinasının Müdürü Zekeriya Güler yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Sivas Et Kombinasında 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, son 1 aydır pastırma üretimine de başladıklarını belirtti.
Güler, “Et Süt Kurumu olarak 2021 yılında 846 adet hayvan kesimi gerçekleştirildi. Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor. Son 1 ayda faaliyete geçtiğimiz tüm Et Süt Kurumu mağazalarında ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılmak üzere yaklaşık her gün 250300 kilogram da pastırma üretimimiz gerçekleşiyor. Daha önce Sincan kombinamızda gerçekleşen pastırma üretimi Sivas’a nakledildi ve şu anda haftalık bin 500 kilogram pastırma üretimiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta TKDK sayesinde bin 250 proje hayat buldu
YEREL HABERLER Sivas’ta TKDK sayesinde bin 250 proje hayat buldu
Sivas’ta donduran gece Gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5,8 derece ile Sivas’ta ölçüldü
YEREL HABERLER Sivas’ta donduran gece Gecenin en düşük hava ...
Sivas’ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14’e Çıktı
YEREL HABERLER Sivas’ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14’e Çıktı
İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Sivas’ta iki köpeğe çarparak yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı
YEREL HABERLER İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı O ...
Sivas’ta yaşayan emekli din görevlilerine vefa Sivas’ta yaşayan emekli din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi
YEREL HABERLER Sivas’ta yaşayan emekli din görevlilerine ...
Sivas Belediyespor ligde 8 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor ligde 8 maçtır yenilmiyor
Hem öğreniyor hem de yaşatıyorlar Türkiye’de ilk olan proje kapsamında öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Okçuluk ekipmanlarını bir yandan öğreniyorlar bir yandan da üretiyorlar
YEREL HABERLER Hem öğreniyor hem de yaşatıyorlar Türkiye’de ilk olan ...
Suyu 1 kilometre çekildi, barajın son görüntüsü korkuttu Sivas’ta 2003 yılında su tutan, şimdilerde ise suyu çekilen 4 Eylül Barajında yaşanan kuraklık gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Suyu 1 kilometre çekildi, barajın son görüntüsü ...
Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor Dünyaca ...
Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı Sivas Valisi Salih Ayhan , Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılmayan amatör spor kulüplerine sitem etti
YEREL HABERLER Davete katılmayan amatörler valiyi kızdırdı Sivas ...
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Sarıyer: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Sarıyer: 0
Sivas’ta 8 ayda trafik kazaları sonucu 34 kişi öldü Sivas’ta bu yıl Ocak-Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi öldü, 2 bin 414 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 8 ayda trafik kazaları sonucu 34 kişi ...
Algın: Titizlikle çalışıyoruz Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının 3. oturumu gerçekleştirildi. Oturuma katılan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, “Yol ve ulaşımdan su ve kanala, tarımsal hizmetlerden çevre ve temizliğe kadar her alanda titizlikle çalışıyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Algın: Titizlikle çalışıyoruz Sivas İl Genel Meclisi ...
Sivas'ta o köprü trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta o köprü trafiğe açıldı
Korkutan çevre felaketi, gölün kıyısı ölü balıklarla doldu Suların çekildiği Ulaş Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor
YEREL HABERLER Korkutan çevre felaketi, gölün kıyısı ölü balıklarla ...
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında ekinoks şenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri ekinoks şenliği adıyla sonbaharın gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında ekinoks ...
Vali Salih Ayhan; "Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri" Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, "Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri" dedi
YEREL HABERLER Vali Salih Ayhan; "Sivas tarım ve hayvancılıkta ...
Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin tarım arazisine dönüştü
YEREL HABERLER Karacalar Barajı'nın suyu 300 metre çekildi, zemin ...
Sanatçı Pınar Dağdelen albümünü tanıttı Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen'in 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümü için tanıtım gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Sanatçı Pınar Dağdelen albümünü tanıttı Ünlü halk ...
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular Sivas’ta bir köy okulu zorluk ve imkansızlıklar içinde geliştirdikleri proje ile Teknofest’te dereceye girerek Türkiye genelinde ödül alan tek köy okulu olmayı başardı
YEREL HABERLER Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu ...
Sivas’ta ilk kez uygulandı Sivas’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ilk kez Zehra Düzardıç isimli hastaya RNY gastrik bypass ameliyatı uygulandı
YEREL HABERLER Sivas’ta ilk kez uygulandı Sivas’ta Sivas Cumhuriyet ...
Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere yeniliyor
YEREL HABERLER Zamana ayar çeken adam, akıllı teknolojilere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.