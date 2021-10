Yapılan çalışmalar sonuç verdi, yılın her dönemi gebe kalabiliyor

Sivas’ta yapılan bilimsel çalışmayla birlikte senede bir gebe kalan tescilli Kangal Akkaraman koyunu yılın her dönemi kuzulayabilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı ile bir işletme arasında ortaklaşa yapılan senkronizasyon çalışmaları olumlu sonuçlandı. Normal şartlarda sonbaharda kuzulayan Kangal koyunu yapılan bu çalışmalar sonucunda yılın her döneminde kuzulayabilecek. Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı, Kangal koyununun sadece sonbaharda kuzulama dönemine girdiğini fakat yapılan çalışmalar sonucunda bu cins koyundan 2 yılda 3 yavru aldıklarını söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı, yerli koyun ırkları arasında yer alan Kangal Akkaraman koyunu hakkında açıklamalarda bulundu.



“100 koyundan 110 kuzu elde ederken şimdi 172 kuzu elde ediyoruz”

Yıldızeli ilçesinde yer alan bir işletmede, 2015 yılından beri senkronizasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Takcı, “Koyunlar normalde sonbaharda gebe kalırlar ve bahar aylarında kuzularlar. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgesel bir gen olan Kangal Akkaraman koyunu yılın her döneminde kuzulama dönemine girebiliyor. 2015’ten beri uyguladığımız çalışmalarla ikiz oranını 1,1’den 1,72’ye çıktı yani önceleri 100 koyundan 110 kuzu elde ederken şimdi 172 kuzu elde ediyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında Takcı, 2020 yılı içerisinde işletmelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği “Tarıma Güç Katanlar” listesinde 2700 koyunla Sivas’ta birinci olduklarını da ifade etti.



“8 ayda bir kuzu almaya başladık”

Diğer taraftan işletme sahibi Hüseyin Erden ise işletmeyi 2012 yılında kurduklarını ve bilimsel çalışmalarla koyun yetiştiriciliği yapmak istedikleri için Abdurrahman Takcı ile çalıştıklarını ifade ederek, “Daha önce senede bir kuzu alıyorduk. Şimdi ise 8 ayda bir kuzu almaya başladık. İkizlik oranı artarak yüzde 70’lere, 75’lere çıktı. Bu süreçte ikizlerin yanı sıra üçüz, beşiz kuzular da doğdu. Bu hususta büyük bir başarı elde ettik. Ülkemiz için, memleketimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

