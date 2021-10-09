Vali Ayhan, öğrencileri ziyaret etti Sivas Valisi Salih Ayhan; Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu öğrencileri ve Atatürk Anadolu Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

İlk önce , Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu’nda eğitim öğretim gören 8. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Ayhan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Ayhan, "LGS'de ilimizin her geçen yıl artan başarısı bu yıl da sizlerin ve öğretmenlerimizin gayreti ile devam edecektir" dedi.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir süre sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Vali Ayhan, daha sonra okul bahçesinde beden eğitimi dersi kapsamında spor yapan öğrencilerle sohbet etti.

Ayhan daha sonra Aslan ile birlikte Atatürk Anadolu Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyen Ayhan, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Aslan ise Milli Eğitim Bakanlığı EBA Akademik Destek programı hakkında bilgi vererek öğrencilerden sistemi aktif bir şekilde kullanmalarını istedi.

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