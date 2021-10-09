Öğrenciler Balkan kültürünü tanıdı

Sivas Belediyesi tarafından kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere yönelik Bosna Hersek gezisi düzenlendi. Bosna’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek Balkan kültürü hakkında birçok farklı deneyim yaşayan öğrenciler, 5 günlük gezi sonrası Sivas’a döndü.

Sivas Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Diriliş Derneği, Sivas Dil ve Edebiyat Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Diriliş Nesli Evladı Fatihanın İzinde” projesi kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik Bilge Lider Aliye İzzetbegoviç’in eserleri üzerinden ödüllü okuma bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Dereceye giren 12 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 görevlinin katılımıyla toplam 25 kişilik heyet, Sivas Belediyesi tarafından 5 günlük Bosna Hersek Gezisine gönderildi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’ndan öğrencileri Balkanlar’a yolcu etti.

Duygusal anlar yaşadılar

Heyet, gezi programı kapsamında ilk gün; Baş Çarşı, Şehitlik, Kurşunlu Medresesi, Gazi Hüsrev Bey Cami, Sahat Kula, Hünkar Cami, Hünkâr Köprüsü ve Osmanlı Çeşmesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler diğer günlerde ise; Mostar, Konjic, Tarihi Türk Köyü Poçitel ve 550 yıldır yaşayan Alperenler Tekkesi ile Ahmiçi Köyü ve Travnik’i görme imkânı buldu. 19921995 yıllarında yaşanan hazin savaşın izlerine şahitlik eden heyet, şehitlik ziyareti ve Aliya İzzet Begoviç’in anıt mezarının bulunduğu alanda duygusal anlar yaşadı. Bosna’nın çeşitli şehirlerini ve tarihi mekânlarını gezerek farklı bir deneyim yaşayan öğrenciler 5 günlük gezi sonrası Sivas’a döndü.

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