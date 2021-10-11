Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu

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Dur levhasına uymayan sürücünün aniden yola çıkmasıyla yaşanan kaza güvenlik kamerasına yaşandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent merkezi Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesinde meydana geldi. 10 ADJ 56 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü 'Dur' levhasına uymayarak aniden yola çıkan sürücünün kullandığı aracı yoldan gelen araç çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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