Çalımbay’dan taraftara çağrı! “Stadyuma gelin” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor” “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maçlarımıza az sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için dezavantaj oluyor. Antalyaspor maçıyla birlikte taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber çok güzel başarılar yakalayacağız” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarını üst üste sahalarında oynanacağını söyleyen Çalımbay, “İki maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. İyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Maçlarda taraftara çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çalımbay, “Az sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için dezavantaj oluyor. Antalyaspor maçıyla birlikte taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber çok güzel başarılar yakalayacağız. Antalyaspor'da bir antrenör değişikliği oldu. Onlar da maça daha değişik çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan da başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız gerekiyor. Hepsini yapacağız. Takımıma güveniyorum. Milli takımlarından gelen arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam takım halinde maçımıza çıkacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“A Milli Takımımız bu maçları kazanabilecek güçte”

A Milli Takımın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki performansını da değerlendiren Çalımbay, "Norveç maçı çok önemliydi. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama daha hiçbir şey bitmedi. Karşımızda güçlü bir takım vardı. Bir avantajımız vardı eksik oyuncularla gelmişlerdi. Bizim için iyi bir şanstı. Değerlendirebilseydik çok iyi olacaktı. Kalan maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. A milli takımımız bu maçları kazanabilecek güçte. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu maçlardan iyi bir şekilde çıkmamak için hiçbir neden yok” şeklinde konuştu.

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