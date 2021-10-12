Sivas Belediyespor’un yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

TFF 2. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çorum FK’yı 20 yenen Sivas Belediyespor, ligde 9 maçtır yenilmiyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 7. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk olduğu Çorum FK’yı 20 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 5. galibiyetini Çorum karşısında sahasında 20’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 17’ye yükseltti.
Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 42 yenilen yeşilbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Çorum karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Yeşilbeyazlılar ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 1 gole engel olamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.