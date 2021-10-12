Sivas’ta son bahar güzelliği Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu

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Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Paşabahçe mesire alanı Sonbaharı seven ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu. Mevsimin son sıcak günleri yaşanırken bunu fırsat bilen vatandaşlar kartpostallık manzarayla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kartpostallık manzarayı fırsat bilen vatandaşlar alana gelerek doğa yürüyüşleri yaptı.

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