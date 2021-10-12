Hasret bitti, öğrencileri ile buluştu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 1 buçuk yıl aradan sonra öğrencileriyle bir araya geldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 1 buçuk yıl aradan sonra öğrencileriyle bir araya geldi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle yüz yüze eğitime bir buçuk yıl ara veren SCÜ öğrencileri 20212022 eğitimöğretim yılının başlanmasının ardından okullarına kavuştu. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk olarak Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle fakülte dersliklerinde bir araya geldi. Daha sonra Merkezi Kafeterya civarında öğrenciler ile sohbet ederek isteklerini dinledi.

“Sizler ile bir arada olmak mutluluk verici”

Rektör Yıldız, öğrenciler ile birlikte olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra sizlerle bir arada olmak mutluluk verici. Bu sevincimizi öğrencilerimize de paylaşmak istedik. Yeni eğitim öğretim yılının verimli geçmesini diliyorum. Bütün öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yerleşkede ve okullarda alınan tedbirler aldık bu sayede vakaya rastlanmadı” dedi.

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